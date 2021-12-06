OKUGAANA OKUGEMEBWA COVID-19: Ab’akakiiko k’eddembe bagamba si kya ddembe lya buntu
Ab’akakiiko k’eddembe ly’obuntu aka Uganda Human Rights Commission olwaleero batubuulira nti omuntu okugaana okugemebwa ssi ddembe lye nga abamu bwe balowooza wabula bulagajjavu eri obulamu bw’oyo yennyini atayagala kugemebwa n’eri abantu abalala. Wiiki ewedde, minisita w'ebyobulamu Jane Ruth Aceng yategeeza nga bw’agenda okutwala ekiteeso mu Palamenti wiiki eno ky’ayagala ababaka basinziireko okukifuula eky’obuwaze omuntu okwegemesa, okwambala masiki n’ebirala n’ebirala ebitangira Covid