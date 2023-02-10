OBUSEEGU MU KKANISA YE BUNGEREZA :Kkanisa ya Uganda entandise enteekateeka y’okwekutulako

Ekkanisa ya Uganda etandise enteekateeka z'okwekutula mu butongole okuva ku kkanisa enkulu ey'obukuritaayo eya Bungereza oluvanyuma lw’olukiiko olukulu olutwala ekkanisa eno luyite Synod okukkiriza obufumbo obwabantu b’ekikula ekimu.Ssaabalabirizi w’ekkanisa ya Uganda Stephen Kaziimba Mugalu agamba nti ekyakoleddwa ekkanisa ya Bungereza kikontana ne baibulu nga n’olwekyo ekkanisa yakuno tesobola kusigala ng’essa kimu nayo. Kaziimba ategezzeza nti enkiiko ez’enjawulo ezigendereddemu okuteekateeka butya Uganda bweyekutula ku kkanisa ya Bungereza zakutandiika okutuula wiiki ejja wabula ng'ebyenkomeredde byakusalibwaawo mu lukiiko lw’ekibiina ekigata ekkanisa zabarisitaayo endala ku lukalu lwa Africa ezizze zekutula ku ya Bungereza.