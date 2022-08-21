OBULABIRIZI BW’E KAMPALA : Leero buwezezza emyaka 50 bukya butondebwawo

Ekkanisa ekkubiriziddwa okuba ensaale mu kukyuusa obulamu bw’abanayuganda saako n’okuleetawo enkulakulana mu gwanga. Gavumenti egamba nti ekkanisa y’emu ku mpagi kweyesigamye okutuukiriza ebiruubirirwa byaayo eby’okutuusa Uganda ku lukalala lw’ensi ezikulakulanye. Bino bibadde mu bubaka Pulezidenti Yoweri Museveni bwatisse eyaliko Ssaabaminsita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda ng'ayozayoza obulabirizi bwa Kampala okuweza emyaka 50 bukya butandikawo.