OBUBBI BW’EMMUNDU: Poliisi egumizza ab’e Luweero

Poliisi egumizza abantu mu district y’e Luwero okusingira ddala ab’e Wobulenzi ewabadde obulumbaganyi olunaku lw’egulo okubeera abakakkamu nti kuba embeera egikutte kannabwala. Mu ttuntu ly’olunaku lw’eggulo waliwo omukuumi wa kampuni y’obwannanyini eyakubiddwa ekyasi n’afa ng’ono yabdde akuuma ku banka ya Advance Smart Microfinance mu town y’e Wobulenzi. Newankubadde emmundu ye yabbiddwa nga kati ziweze ttaano ez’akabibwa ku b’eby’okwerinda mu Luwero, Poliisi egamba nti abantu tebasaanye kutya kuba abazigu abazze bakola bino ebayigga.