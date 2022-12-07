OBUBBI BW’EMMUNDU: Omukuumi attiddwa misana e Wobulenzi, emmundu etwaliddwa

Poliisi mu district ye Luwero ebakanye n’eddimu ly’okuyigga omuzigu akakanye ku mukuumi wa SGA Security Company n’amukuba essasi erimugye mu budde oluvanyuma n’akuliita n’emmundu ye. Atiddwa ye Leone Odongo abadde atemera mu gy’obukulu 20. Ono abadde akuuma ku ka banka ka Advance Smart Microfinance mu Modern Zone mu town council y’e Wobulenzi. Kati ziweze emmundu 5 e’zakabbibwa ku b’ebyokwerinda mu district y’e Luwero mu bbanga lya myezi mukaaga.