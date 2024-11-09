Museveni agugumbudde abakulembeze abatalondoola nteekateeka za gavumenti e Bukedi

Museveni agugumbudde abakulembeze ku byalo n'ababaka ba palamenti mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bagamba nti tebafuddeeyo kimala okulondoola enteekateeka za gavumenti ez'okwejja mu bwavu nga PDM ekiziviiriddeko okuzingama nezitatuukiriza kigendererwa kyazo. Museveni ali mu kitundu kya Bukedi gye yagenda okulondoola enteekateeka ya PDM. Ono era asinzidde eno nategeeza nga gavumenti bwerina enteekateeka y'okuliyirira abantu abali mu ntobazi mu bitundu bya Bukedi ne Busoga ng'agamba nti okuzesenzaamu yali nsonbi ya Gavumenti.