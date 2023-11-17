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  • 1 National Soroti varsity seeks Shs35b for infrastructure, staff recruitment 
  • 2 National Museveni cautions youth against alcohol, sexual abuse
  • 3 National NRM urges Muslim leaders to sensitise communities on PDM
  • 4 National Uganda declines to sign new EU-ACP deal
  • 5 National Parents in Busoga ignorant of sickle cell among children