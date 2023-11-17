MULYA MU BAVUGANA OLUKWE: Ab'e Katonga balaangidde ab'e Najjanankumbi
Ab’ekiwayi kya FDC ekye Katonga baagala ababaka ba FDC abazze beetaba mu ntuula za palamenti okukangavvulwa kubanga bazimuula ekyasalibwawo oludda oluvuganya mu palamenti.Abavuganya baasalawo okwepena entuula za Palamenti ezaawamu okutuusa nga gavumenti evuddeyo ku bawagizi b'ekibiina kya NUP abagambibwa okuba nga bawambibwa.Kinajjukirwa nti ssabbiiti eno Sipiika wa Palamenti Anita Among yalabudde dda ababaka nga abazimuula enteese za palamenti bweboolekedde okufiirwa ebifo byabwe.