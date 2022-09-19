LIIGI YA YUNIVAASITE: Uganda Martyrs yaakuttunka ne Bugema

Uganda Martyrs University yakukwatagana ne Bugema University mu luzannya lwa quarter fayinolo olusooka mu University League olunaku lwenkya. Ttiimu zombi zaakoma okukwatagana mu 2019 mu luzannya olwali lusalawo akwata ekifo ekyokusatu mu liigi eno. Abatendesi ba ttiimu zombi batubuulidde engeri gye beteeketeekedde oluzannya luno. Ttiimu za Uganda zokka zezituuse mu luzannya olw'okusirisizaawo mu muzannyo gw'okubaka ate nga mu handball ne volleyball bannauganda bakyalya matereke nebanabwe okuva mu mawanga malala. Sam Mpoza alina byatusakidde mu mpaka za masomero g'omubuvanjuba bwa Africa eziyindira mu Arusha e Tanzania.