Kkooti esazeewo omulamuzi Stella Arach Amoko eyaziikibwe e Nebbi

Kkooti y'amaka e Makindye esazeewo nti omulamuzi wa kooti ensukkulumu Stella Arach Amoko eyava mu bulamu bw'ensi eno aziikibwe mu distuliki ye Nebbi nga aabaana be bwebasalawo nga bagoberera ennono n'obuwangwa . Omulamuzi wa kkooti eno Ketra Kitarisimbwa Katunguka yasazeewo eggoye ku nsonga eno . Bba w'omugezi gweyafuna nga amaze okuva mu bufumbo obwasooka yali ayaggala muaziwe aziikibwe mu Adjuman . Omulamuzi Katunguka yesigamye ku mugezi byeyategeeza abaana be n'aboluganda mu lutuula olwali e Kinawattaka nga 18 june . Ono era yesigamye nekukyokuba nti ono gyava mumbejja era nga waliwo obulombolombo obulina okukolebwa nga tanaziikibwa gyasibua e Nebbi . Omulamuzi era ategeezezza nti okuziika omugezi mu Adjuman bba gwabadde abeera naye gyabeera kibadfde kyakutataaganya maama w'omugezi akuliridde mu myaka saako abaana be bwebadyetaaze okulaba ku malaalo ge so nga ate omusajja gwabadde abeera naye teyamuzaalamu namwana.