KASASIRO MU KAMPALA: KCCA ekyalina okusoomoozebwa, e Buyala atandise okwetuuma
Ezimu ku nsonbi ezaaviirako Kasasiro w'e Kiteezi okuyigulukuka atuuke n'okutta abantu zitandise okweyolekera mu kifo ekipya KCCA gyeyiwa Kasasiro e Buyala mu disitulikiti eye Mpigi.Tukizudde nti Kasasiro ayiibwa e Buyala atandise okwetuuma okukola ensozi ng'ezo ezaali e Kiteezi era nga KCCA tennatandika nteekateeka zakumulongoosa .Zaali nnaku za mwezi nga 10 omwezi gw'omunaana omwaka oguwedde Kasasiro w'e Kiteezi bwe yayigulukuka n'abuutikira amayumba g'abantu, nga leero lweguweredde ddala omwaka mulamba bukya njega eno egwa .