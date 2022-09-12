KAMPALA OKULONDOOLA ABASIRIKALE BA KCCA: Okubagulira kkamera z’oku yunifoomu birina we bituuse
Enteekateeka z'ekitongole ki KCCA okugula Kkamera enkessi ezigenda okwambalibwa abasirikale baayo abakwasisa ebiragiro zitandikiddwako era wetwogerera 60 kwezo 255 ezeetagibwa zimaze okugulwa. Amyuka akulira KCCA David Luyimbaazi agamba nti Kamera ezaakagulwa ziwemmense obukadde 450 era nga mukiseera kino bali mukutendeka basajja baabwe ku ngeri y'okuzikozesaamu
Enteekateeka eno egendereddwamu okulondoola engeri abasirikale ba KCCA gye bakolamu emirimu, bannakampala bangi gye bazze beemulugunyako.