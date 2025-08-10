Gwe baatemako engalo, ow’e Masaka ayagala bwenkanya, eyamutema baamuyimbudde
Waliwo omusajja ku kyalo Mwalo mu division ya Kimaanya -Kabonera e Masaka eyeekubidde enduulu ngayagala bwenkanya oluvannyuma lw’omuntu gwe yakolera okumutemako engalo atee nagaana okumujjanjaba .Henry Sseruwugge engalo ze zaatemwako omusajja ayitibwa Paul Matovu eyamupatana okumulimira .Matovu yasooka nakwatibwa Poliisi wabula oluvannyuma n’emuyimbula ku kakalu kaayo ngamaze okusuubiza nti wakujjanjaba Sseruwugge awone Bulungi kyatannakola n’egyebuli eno .