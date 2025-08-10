Faaza Kakooza ayanukudde abakugira bannaddiini okwogera ku byobufuzi

Waliwo omusaseredooti mu ssaza lya Kasana-Luwero avuddeyo n’asaba eklezia Katolika gyawererezaamu obutasirika nga abantu banyigirizibwa kubanga yesaanye okuba eddoboozi lyabwe. Rev. Fr. Joseph Kakooza yabadde ajaguza nga bwegiweze emyaka 40 bukyanga alya obusaseredooti. Herbert Kamoga atuddeko naye mu mboozi eyakafubo namunyumiza olugendo lw’obulamubwe n’obunkenke obwaliwo ngaweebwa obusaseredooti ku lunaku lwe lumu government y’obote lweyawambibwa Tito Okello Lutwa. Fr. Kakooza ono era asabye bannabyabufuzi obutakoma ku banaddiini nga boogera ku by’obufuzi kubanga bwebaba banoonya obululu ne mu masinzizo batuukayo.