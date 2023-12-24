ENKAAYANA MU BASIRAAMU: Ssemambo ayimiriziddwa, bannaamateeka banukudde
Kikakasiddwa nti Ssentebe wa Uganda Muslim Supreme Council yayimirizza amyuka Mufti Asooka Sheikh Abdullah Ssemambo ku buvunanyizibwa buno nga balumiriza nti ono yavvoola ssemateeka wa Uganda Muslim Supreme Council bweyalayizibwa ku bwa Mufti olukiiko ttabamiruka gyebuvuddeko. Ssemambo ono baagala alabikeko ne mu kakiiko akakwasisa empisa y'ennyonnyoleko ku nsonga zino. Wabula munnamateeka wa Ssemambo, agamba nti Ssentebe talina buyinza bugoba Ssemambo kubanga naye kennyini olukiiko Ttabamiruka olwatuula e Gangu lwamuwummuza ku mulimu guno.