ENGUUDO EMBI MU KAMPALA :Waliwo atutte KCCA ne UNRA mu mbuga z’amateeka

Waliwo munnansi asazeewo okuddukira mu kkooti nga ayagala ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA ne UNRA biveeyo binnyonnyole eggwanga lwaki tebituukiriza buvuunanyizibwa bw’abyo okukola enguudo. Allan Mulindwa nga atakabanira ddembe lya buntu, y’atutte abakulu mu kkooti nga agamba akooye okukanika motoka ye olw’enguudo embi kyokka ng’akimanyi bulungi nti ebitongole bino biweebwa ensimbi okutuukiriza kino. KCCA eyaanirizza enkola ya Mulindwa wabula n’etegeeza nti erina ensonga nnyingi lwaki enguudo zikyalabika nga bwezirabika olwaleero.