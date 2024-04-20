EMIVUYO KU TTAKA: E Kasubi waliwo famire eyeekubidde enduulu
Waliwo famile emu mu bitundu bye Kasubi Nabulagala eyeekubidde enduulu ku musajja eyakozesezza olukujjukujju okubakozesa endagaano y’okutunda ettaka lyabwe kyokka natabasasula nga bwebakkaanya. Aba famile eno batubuulidde nti Omusajja ono aliko n’ekitundu kye yasenze ku ttaka lyabwe wabula ng’ensimbi ezakkaanyizibwako tezinnaggwayo. Omwogezi wa Poliisi Patrick Onyango akakasizza nti ddala omusango guno baagufunye era nga bali mu kunoonyereza.