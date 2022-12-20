EMIRIMU GY’EBITONGOLE BINNAKYEWA :Otafiire abalabudde ku bikolwa ebimenya amateeka
Abakulembeze abapya ab'ekitongole ekigenda okulondoola ebibiina by'obwanakyewa ki The New National Non Governmental Organisations bureau basabye gavumenti okwewala okuyingirira emirimu gyabwe .Nga ayogerako eri olukiiko olukadde olumaliriza emirimu, Minisita w'ensonga ez'omunda Maj Gen Kahinda Otafiire alabudde bannakyewa okwenyigira mu bintu ebitabangula eggwanga .Eyakulirako abalamuzi oba Principle Judge Yorokam Bamwine yewokuddukira singa bannakyewa bafuna obutakaanya obutasobola kugonjoola n'ekitongole kino ekibakulembera .