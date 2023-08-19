Ekirwadde kya kafuba kyeyongedde okwegiriisa mu bitundu bye buvanjuba

Ekirwadde ky’Akafuba oba TB kyekimu ndwadde zinamutta mu Uganda era okusinziira Obuvanjuba bw’eggwanga kyekimu ku bitundu gye kisiinga okwegirisiza. Okuva omwaka guno gutandika abantu 215 bebakazuulwamu TB mu district ye Tororo, ate ng’abamu eddagala terikyabakolera eky’ongedde okusajjula embeera. Ab’ekitongole ki Country Coordinating Mechanism ekirondoola ensimbi za Global Fund mu Uganda babaddeko mu district ye Mbale ne Tororo nga balondoola ebikwata ku bulwadde buno.