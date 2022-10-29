EKIBBATTAKA E KIBOGA: Abatuuze beekubidde enduulu eri ababaka ba Buganda

Ababaka ba Parliament abava mu Buganda benyamivu olw’ekibba ttaka ky’ebagamba nti kigenderere n’ebasaba abantu okusitukira wamu berwanirire. Ababaka bano nga bakulembeddwa sente wabwe Muwanga Kivumbi babadde mu district y’e Kiboga nga bawulirizza ensonga ezinyigiriza abantu, era eno abatuze ku byalo ebisoba mu makumi 20 balopedde ababaka nga bwebagobaganyizibwa ku ttaka abaggagaga banantagambwako. Ababaka bagamba nti Uganda erina amateeka agamala okugonjoola ekizibu ky’ettaka nti naye Government yetekoze kirala kugateeka mu nkola.