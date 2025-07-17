Eby'okwerinda mu kamyufu, poliisi egamba embeera tegizitoowedde

Eby'okwerinda bikedde kunyweezebwa ku bifo awabadde wagenda okulonderwa akamyuufu ka NRM.Abasirikale ba poliisi ya bulijjo, ekkakanya obujagalalo, eya Military N'amagye balabiddwako nga balawuna ebyaalo eby'enjawulo.Abakulira eby’okwerinda mu divizoni ez’enjawulo abasasi baffe gyebatuuse, bategezeza nga kino bwebakikoze okwerinda ebibadde biyinza okudirira nadala mu bifo byebabadde basuubiramu emivuyo.Katulabe embeera y'ebyokwerinda nga bw'ebabadde eyimiridde ne Baker Mulinde.