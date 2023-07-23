Eby’okusazaamu Kasana: Ssaabalabirizi Kaziimba ayanukudde abaamututte mu kkooti

Ssaabalabirizi w’ekanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu aliko byayanukudde ku ky’abakristaayo abamututte mu kooti ku nsonga z’okusazaamu Canon Godfrey Kasana ng’omulabirizi wa Luwero Kazimba agamba nti ensonga z’ekanisa zisaana kuteesa era abamututte mu kooti abasabye beekube mu kifuba, era betereeze okutuusa ekiseera ekituufu bwenabalondera omulabirizi omulala. Ssaabalabizi abadde ku kanisa y’omukutuku James ku tendekero lya MUBS.