EBY’OBULAMU MU BAANA; Gavumenti egamba yaakubisaako nnyo omulaka

Gavumenti yakwongera amaanyi mu kutumbula eby’obulamu by’abaana mu gwanga. Okusinzira ku muk’omukulembeze we gwanga, Janet Kataha Museveni, ekitundu ku muwendo gw’abanayuganda bali wansi w’emyaka 15, nga kikulu nyo okulaba nti eby’obulamu byaabwe bifiibwaako. Bino Janet Museveni abyogedde bw’abadde alambuza bak’abakulembeze b’amawanga ga G77 eddwaliro ly’abaana ery’enjawulo erisangibwa e Ntebe. Eddwaliro linno lyazimbibwa ekitongole ky’obwanakyeewa ekya Emergency nga kiri wamu ne gavumenti ya kuno.