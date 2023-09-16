EBIRUMA ABALONZI: Ab’e Masuulita beekubidde enduulu eri omubaka waabwe

Ebbula ly'amazzi n'amasannyalaze mu bitundu ebimu ebya Busiro North byebimu ku bizibu ebitawaanya abantu baayo naddala mu tawuni kanso ye Masuuliita. Abatuuze mu kitundu kino era bagamba nti enguudo zaabwe ezimu ziri mu mbeera mbi ddala. Bino babitegeezezza omubaka waabwe Paul Nsubuga abadde agenze mu kitundu kino okulondoola ku mbeera abalonzi be mwe bali. Kinnajjukirwa nti ababaka baweebwa oluwummula lwa wiiki bbiri okulondoola ensonga mu bitundu bye bakiikiririra.