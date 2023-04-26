EBBULA LY’EBIKOZESEBWA E MATEETE :Ssentebe Baker Byayi agadde amalwaliro
Ssentebe w’egombolola y’e Mitete mu district ye Ssembabule Baker Byayi Ssenyonga aggaddewo amalwaliro ga gavumenti abiri okuli elya Kibengo Health Centre II ne Mitete Health Centre II ng’entabwe eva ku malwaliro gano butaba na ddagala.
Okusinziira ku batuuze n’abasawo babadde batandise okwebulankanya ku mirimu wabula akulira eby’obulamu e Ssembabule Charles Matovu ategeezezza nti akadde kona amalwaliro gano gasuubirwa okufuna eddagala.