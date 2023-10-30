Dr. Aggrey Kiyingi: Buganda emusiimye olw’omukululo mu bya tekinologiya

Obwakabaka bwa Buganda butenderezza omugenzi Dr. Aggrey Kiyingi olw'okwolesebwa kwabadde nakwo okw'okutumbula enkukaakulana ya Uganda naddala Ku ludda olwa tekinologiya. Katikkiro Charles Peter Mayiga agamba nti Dr. Aggrey Kiyingi ng'omu ku bantu abaasooka mukaweefube ow'okubunyisa computer mu Uganda n'enkola eya internet yakwatirako nnyo obwakabaka bwa Buganda mu nkola y'emirimu ey'omulembe. Olwaleero wabaddewo okusabira Kiyingi ku lutikko e Namirembe ng'okusaba kukulembeddwamu Omulabirizi Kityo Luwalira.