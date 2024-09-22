Amataba g’e Ntoroko, abagawangaaliddemu emyaka etaano bayita mu bugubi

Eggombolola ye Kanara mu disitulikiti ye Ntoroko limaze emyakaetaano nga litubidde mu mazzi olw’okubooga kw’ennyanja Mutanzigeemanyiddwa nga Lake Albert okwaliwo mu mwaka gwa 2019. Abantu okuva mu maka agasoba mu bisatu ggombolola eno w’owulirirabino nga baasalawo kuzimba ennyumba z’emiti n’embaawo ku mazzigano oluvannyuma lw’okubulwa we badda. Gavumenti yasuubiza okugulira abantu bano ettaka kwebasengukirawabula n’egyebuli eno teri kyali kikoleddwa.