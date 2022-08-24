Akakiiko k’eby’okulonda e Kenya kaleese ebiwandiiko kwe kaalangirira

Akakiiko k'ebyokulonda mu Kenya olwaleero katwaliidde kkooti ensukkulumu mu ggwanga lino ebiwandiiko byonna byebeeyambisa okulangirira ebyava mu kulonda omukulembeze w'eggwanga eryo ebyawakanyizibwa Raila Odinga. Muno mubaddemu form okwali obululu obugattiddwa okuva mu bifo ebirondebwamu byonna saako ne ku gattiro ekkulu eryali mu kibuga Nairobi. Kkooti eno kati esuubirwa okuwa ensala yaayo mu musango guno, nga 5 Omwezi ogujja olwo omukulembeze wa Kenya omutuufu alyoke ategeerebwe.