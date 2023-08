AKABENJE E KITIGOMA: Loole etomereganye ne lukululana, babiri bafudde

Abantu babiri be bafiridewo mu kabenje akagudewo ku kyaalo Kitigoma mu division ye Najjembe mu district ye Buikwe mmotoka bbiri lukululana ne looke ekika kya FUSO bwezitomereganye .Abafudde kuliko abadde ddereeva wa FUSO ne Tanni boy we so nga ddereeva wa lukululana atwaliddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka.