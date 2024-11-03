Ab’e Sheema baliko kye bakoze okutaasa ensulo z’e Kitagata

Abatuuze b’e Kitagata mu district y’e Sheema baliko kaweefube gwebakoze okutaasa ensulo z’amazzi agookya eziyitibwa Kitagata Hot Springs ezaali zoolekedde okusanaawo olw’enkuukakyuuka mu mbeera y’obudde.Kigambibwa nti ensulo zino ziwonya endwadde ezitali zimu naddala ez’olususu era buli lunaku abantu beesomboola okuva mu bitundu by’eggwanga ebitali bimu okugenda bawonero eno.Wabula emyaka ng’esatu egiyise esulo zino zaali zisanyeewoolw’enkuba eyamaanyi n’amataba.