OKWOGERA KWA MUSEVENI: Essira baagala alisse ku bbeeyi y’ebintu eyeekanamye
Nga Pulezidenti Yoweri Museveni alindirirwa okwogerako eri palamenti ku mbeera eggwanga mweriri olunaku lw'enkya, abamu ku balondoola ensonga bagamba nti essira asaanye alisse ku butya gavumenti ye bwegenda okugonjoolamu ekizibu ky'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Nga bajuliza okuwabula kwa Museveni eri bannayuganda okukekkereza, bano balowooza nti ono era yandibadde ekyokulabirako ng'akendeeza ku ssente ezisaasaanyizibwa ku maka g'obwa pulezidenti n'ensonga endala ez'okwejalabya mu gavumenti