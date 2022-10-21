Abatuuze ku luguudo oluva e Mengo okudda Ssentema basabiddwa okuwaayo ettaka
Abakulembeze mu disitulikiti ye Wakiso nga bali wamu n'ekitongole ki KCCA basisinkanye abatuuze ku luguudo oluva e Mengo okudda Ssentema okusala entotto butya oluguudo luno bwerugenda okukolebwa. Bano bategeezeza nga bwebafunye ensimbi ezikola oluguudo luno naye ensimbi ez’okubaliyirira zezitaliiwo nga baagala bakkirize baweeyo ettaka lyabwe okusobozesa enkulaakulana. Abatuuze kino bakyaniriza nebategeeza nga bwebaludde nga bakaaba enfuufu