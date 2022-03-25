33minutes ago.
Kabale Rotary club donates to hospitals
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Training the next generation of curators | MORNING AT NTV
YIGA OKUYIIYA: Lukyamuzi akola sigiri mu nkulukuku
Abe Kamwenge bakwasiddwa ebibiina n'ebisulo by'abasomesa
Aba UMEME basisinkanye abatuuze e Maya
OBUBBI BW'EMMOTOKA: Poliisi eriko abavubuka beekutte 5
Emyalo gyakuzimbirwa kaabuyonjo ez'olukale e Buyikwe
E Hoima beevuma ababba ebintu by'okunguudo
OKULONDA OMUMYUKA WA SIPIIKA: Aba NRM basembye Thomas Tayebwa
OKUYITIMUSA OKULONDA EBYENNYANJA: Abalimi mu mambuka ge ggwanga babanguddwa
OKULONDA SIPIIKA: Anita Among wakuttunka ne Asuman Basalirwa
Mwesige Katonda - Ow'enzikiriza y'obumu akubirizza ab'e Hoima
Tugenda kubakwata - Abatalina kaabuyonjo valabuddwa e Mityana
SACCO YA WAZALENDO: Maj Gen Sam Kayuma aziddwa ku bwa Ssentebe