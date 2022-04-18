Refugees flee on a rise, 300 Congolese arrive in Uganda on a daily
Government rubbishes claims about the late speaker's poisoning.
OPERATION SHUJAA: Ugandan, Congolese officials agree on new terms
Buikwe residents count losses due to heavy rains
Police arrest a Jinja man for killing his wife
Local leaders want infrastructures developed
Defence ministry urges stakeholders to conserve wildlife
4 killed as lorry crashes into car and motorcycle
EBIVVULU BY’AMAZUUKIRA : Abadigize beemazeeko ekuwubaalo mu bya paasika
EKIKOPO KYA FA: Chelsea 2: 0 Palace
EMPAKA ZA DDIGI: Uganda ewangudde eza East Africa
EBIKWEKWETO KU ADF: Uganda ne Congo zaakwongera amagye mu ddwaniro
ETTEMU E JINJA: Eyasse mukazi we, poliisi emaze n’emugalira
EBIRUMA BANNAYUGANDA: Kabuleta n’abawagizi be babikubyemu ttooci
ABABUNDABUNDA OKUVA E CONGO: Abaana 138 tebalaba bazadde baabwe
AKABENJE E KATENDE: Bana bafu, basatu bali bubi .