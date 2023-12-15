ABASERIKALE ABAALABIKIDDE MU KATAMBI : Bawozesebwa kkooti y’amagye
OKUBANGULWA MU BUTENDESI N’OBWA DDIIFIRI: Abasomesa n’abayizi babanguddwa
OKWEKALAKAASA E KANSANGA: Tiyagaasi anyoose, abatuuze balemeddeko
OLUTINDO LWA KATONGA : Kati entambula ewewuse
EBY’OKUSINDIIKIRIZA MUFTI MUBYERABIRE :Abasiraamu bakalaatiddwa okwesigama ku ddiini
OLUTABAALO LWA DR CONGO :Amagye ga Uganda agali wansi w’okumago gaweddeyo
ZUNGULU:Amaka agamu gandisaanawo ng'omwaka guggwako
KASASIRO MU KIBUGA JINJA :Oluguudo lulamba lusaliddwako
EMBEERA Y’ENGUUDO MU BITUNDU : Gavumenti ewabudde abakulembeze
Recognising 2023 strides for Uganda's film sector | MorningAtNTV
2023 performance for the justice system | MorningAtNTV
East African leaders gather for Somalia's EAC accession signing
Nnaabagereka urges swift justice for GBV in Uganda
PM Nabbanja holds bilateral meetings at Global Refugee Forum
Land forces deputy commander warns against illegal registrations