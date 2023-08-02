KITYO LUWALIRA: Yeesunga lunaku lwa kuwummula
“LWAKI MUMALA GATUZIMBIRA?”: Ab’e Kabale batabukidde abakola enguudo
ETTEMU E MUBENDE: Milly Naava azikiiddwa, waliwo abawera
AKABENJE KU NNYANJA NALUBAALE: Ekinaala kibbise 34 mu mazzi, 20 bafu
AKALULU KA 2026: Bannabyabufuzi bakugiddwa okutandika kakuyege
GULLIT ALI MU BULUMI: Poliisi y’e Kenya yamukuba amasasi
“TUSIMBUDDE”: Akakiiko k’eby’okulonda katandise ku lugendo lwa 2026
EMIVUYO MU FDC: Ab’e Kira ewava Ssemujju Nganda balonze
About 25 people feared dead after boat capsizes in Lake Victoria
Electoral commission releases election road map | Morning At NTV
Digital banking - Challenges and opportunities | Kenneth Onyango - ED, Equity Bank Uganda
Omuzungu eyatemula muganziwe asimbiddwa mu kooti
Bino obujjukira?
Banna kibiina kya FDC e Ssembabule bavudde mu mbeera
Ssaabasajja Kabaka akoze enkyukakyuka mu Kabinenti