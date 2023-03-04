OMULIRO MU MASOMERO: Waliwo abaagala gatandike okwettanira yinsuwa
Busiro ekubye Buddu ggoolo 2-1 okwetikka ekikopo ky'amasaza
Abaakoze ebigezo bya S6 obulungi bakyajaganya
Enkuba e Busia: Ebibiina bitikkuse, abayizi 15 bafunye ebisago
Omuyizi alina emikono gy’ekitundu yayise bulungi ebya S6
Ebbinu ly’ekikopo ky’amasaza, Omutanda talabiseeko
Abakuumi bayombye, omu akubye munne essasi n’amutta
Famile y’omwana eyatemwako omutwe e Luwero tennatereera, baagala omutwe
Attorney General: All war claimants will be supported
Excitement builds ahead of Masaza cup finals in Wankulukuku
Eight people suspected of taking materials from a bridge project
IGAD signs MOU with Tanzania on efforts against disaster
School heads, learners celebrate A-level success
Tracking the basis for the unending troubles in Karamoja
ESSANYU E BWERU WA KAMPALA :Ebikujjuko by’ebigezo bikyayinda